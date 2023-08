Per diverse ore sono entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale per domare un vasto rogo che è divampato nel pomeriggio lungo le pendici di Enna. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sarebbero sviluppate in un boschetto a poca distanza dallo svincolo autostradale, sulla A19 Palermo-Catania, proprio sotto il viadotto Euno. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri e due canadair.