Palermo Calcio, Di Mariano verso il pieno recupero: "Non vedo l'ora di giocare"

"Sto bene, sto recuperando.vStiamo gestendo i carichi di lavoro per evitare ricadute. Il mio recupero procede alla grande, spero e lavoro per essere disponibile per la partita di Coppa Italia del 12 agosto contro il Cagliari". Lo ha detto l'attaccante del Palermo Francesco Di Mariano incontrando i giornalisti presenti in ritiro a Pinzolo.

Il giocatore palermitano non scende in campo dal 5 mesi, ha superato l'infortunio al ginocchio destro, si è presentato in ritiro in condizione, ma ha avuto un piccolo infortunio muscolare proprio nei primi giorni di lavoro.

"Mi manca molto il campo - ha aggiunto Di Mariano - l'ultima partita l'ho giocata il 12 marzo a Cittadella, mi piacerebbe ritrovare la partita dopo tutto questo tempo. Sto molto bene e vedo che la squadra lavora alla grande. Si sta creando una grande alchimia. Deve essere il punto di partenza, ci saranno momenti difficili durante la stagione e bisognerà avere equilibrio, essere coesi per centrare il nostro obiettivo".

A proposito di traguardi da raggiungere, Di Mariano ha sottolineato che "L'obiettivo è essere competitivi per la promozione in Serie A, lo ha detto anche la proprietà e lo ribadisco pure io. A livello personale ovviamente il mio obiettivo è collegato a quello della squadra, ma se dovessi centrare anche i miei obiettivi personali sarebbe qualcosa in più: vorrei superare il mio vecchio record di 7 gol e 7 assist fatto a Venezia".