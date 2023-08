Banche: FABI Sicilia "escalation rapine, sono già 9 nel 2023"

Tre malviventi a volto coperto hanno scardinato una porta di sicurezza e si sono introdotti nei locali della Filiale di Unicredit a Barcellona Pozzo di Gotto e, minacciando gli impiegati, hanno portato via 4.000 euro. Non si ferma l'emergenza rapine in banca in Sicilia e la FABI, il principale Sindacato del Settore Bancario, lancia ancora una volta l'allarme. "Siamo a nove rapine 2023 in Sicilia e il fenomeno non conosce sosta con le banche che continuano a sottovalutare il problema. Qualcuno sembra non capire che la situazione sta sfuggendo di mano." È quanto afferma Gabriele Urzi Segretario Provinciale FABI Palermo e Responsabile Salute e Sicurezza FABI

Palermo che sottolinea come sia costantemente in pericolo l'incolumità di dipendenti e clienti. "Ci si ostina a non volere prendere provvedimenti seri e risolutivi, come il ripristino delle guardianie armate nelle filiali che, per allocazione logistica o volume d'affari, sono piu' a rischio. I fatti avvenuti dall'inizio dell'anno sono inquietanti ed è gravissimo che tanti colpi in banca ormai siano caratterizzati da sequestro di clienti e dipendenti con intollerabili atti di violenza. Forse si aspetta che ci scappi il morto?".

"Le banche sottovalutano il problema - continua Urzì - e occorrono massicci investimenti in sicurezza prima che accada qualcosa di veramente grave, ripristinando massicciamente la guardiania armata che costituisce il deterrente più efficace contro i malintenzionati. Non si puo' fare affidamento soltanto sull'eccellente lavoro di Polizia e Carabinieri a cui va tutta la nostra riconoscenza. Ma occorre aumentare la prevenzione da parte delle banche che si affidano ormai ad impianti di videoregistrazione e/o ad altri apprestamenti tecnologici di sicurezza che, come risulta evidente, non riescono ad evitare le rapine. "Non spegneremo i riflettori su questa emergenza - conclude Urzì - e metteremo in atto tutte le iniziative piu' idonee per sensibilizzare le banche su questa grave emergenza che, in questa fase di crisi economico -finanziaria, vede accanto all'opera dei "rapinatori professionisti" purtroppo sempre all'opera, anche colpi da parte di coloro che tentano un colpo per poter avere "liquidità subito disponibile". Soggetti paradossalmente anche più pericolosi in quanto spinti dalla disperazione".