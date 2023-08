Sequestrati a Falerna Marina, 5,7 chili di cocaina

Cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,7 chilogrammi sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme che hanno arrestato una persona.

I militari, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta per il periodo estivo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, hanno individuato e fermato durante un servizio nello svincolo autostradale A2 di Falerna Marina un autocarro che procedeva con un'andatura anomala.

Nel corso del controllo, notato il nervosismo del conducente del veicolo, i finanzieri hanno approfondito la perquisizione attuando una perquisizione accurata del mezzo con l'ausilio del cane antidroga "Jerry Lee" che ha segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti.

L'ispezione ha consentito di scoprire, stipati in alcune intercapedini, i cinque "panetti" di cocaina .