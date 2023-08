Decibel fuori controllo, denunciato titolare di una discoteca di Soverato

Il gestore di una discoteca di Soverato, località dello Ionio catanzarese in questo periodo affollata di turisti, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per disturbo della quiete pubblica.

La denuncia é scattata dopo che i militari, nel corso dei controlli fonometrici effettuati insieme ai tecnici dell'Arpacal, l'Agenzia regionale protezione ambientale della Calabria, hanno accertato che i decibel prodotti dalla musica del locale superavano il limite consentito.

I carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti dopo che un gruppo di abitanti della zona in cui é ubicata la discoteca aveva segnalato il volume eccessivo della musica riprodotta nel locale in particolare nelle ore notturne.

Il gestore della discoteca, un giovane di 24 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro.