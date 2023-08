Siracusa, serate danzanti non autorizzate: due denunce

La Polizia di Stato di Siracusa continua, in occasione del periodo estivo, ad effettuare attenti controlli di natura amministrativa nei confronti di esercizi commerciali e di locali nei quali si svolgono pubblici spettacoli e serate danzanti.

Gli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, preposti alla verifica dell’osservanza delle norme relative alle licenze di polizia, controllano, con particolare attenzione, i numerosi esercizi pubblici che offrono intrattenimento ai turisti e agli avventori locali del capoluogo aretuseo, per verificare che i livelli di scurezza siano conformi alle norme che regolamentano la materia.

Nella giornata di ieri, gli uomini diretti dal dottor Calì hanno denunciato due persone titolari di altrettanti locali.

In specie, è stato denunciato il presidente di un’associazione che organizza rappresentazioni teatrali, in un locale sito nella periferia di Siracusa, perché lo stesso non ha mai richiesto la prevista licenza e ha svolto gli spettacoli in assenza delle prescrizioni poste a tutela dell’incolumità del pubblico.

Infatti, il locale ove si svolgevano gli spettacoli era privo di agibilità.

Inoltre, è stato denunciato il titolare di un locale, sito in una zona balneare di Siracusa, perché nel corso di una serata danzante consentiva l’accesso di un numero di avventori superiore a quello previsto dalla licenza.