Polizia ferroviaria, l'attività nel mese di luglio: 14.000 persone controllate

Sono state 14.306 le persone controllate, 13 indagati, 256 treni presenziati, 148 veicoli ispezionati, 36 contravvenzioni elevate e 13336 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia, nel mese di luglio.

Nell’ultimo mese la Polfer siciliana è stata anche impegnata in 3 giornate di controlli straordinari predisposti dal Servizio Polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale. In particolare: con l’operazione “Oro Rosso”, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame, gli agenti della Sezione Polfer di Messina hanno indagato un uomo che trasportava, senza autorizzazione, rifiuti misti pericolosi ed il carico, di circa 4,4 tonnellate, sequestrato; per il contrasto dei comportamenti impropri in ambito ferroviario, è stata effettuata l’operazione denominata “Rail Safe Day”; infine, con l’operazione “Stazioni Sicure”, volta a contrastare le attività illecite in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni eversive o terroristiche, a Catania è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane trovato in possesso di 2,70 gr di marijuana.

Durante i controlli predisposti dalla Polfer di Catania per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nell’ambito dell’area ferroviaria, gli agenti hanno sequestrato un veicolo utilizzato per esercitare un’attività non autorizzata di tassista. L’uomo alla guida è stato multato e la patente ritirata.

Quattro i minori rintracciati, di cui uno a Messina, e 3 a Catania. Si tratta, in particolare di 2 adolescenti extracomunitari allontanatisi senza autorizzazione da comunità della regione a cui, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati riaffidati. 2 ragazze italiane, di 14 e 16 anni, invece, sono state ritrovate a bordo di un treno diretto nella loro città di residenza dopo che, il giorno prima, si erano allontanate dalle loro abitazioni, all’insaputa dei genitori, per partecipare ad una festa notturna in un lido catanese.

La Polfer di Catania, inoltre, ha garantito, fino a cessata esigenza, la vigilanza delle aree di cantiere ferroviario in cui, in tre diverse circostanze, durante le fasi di scavo, la ditta appaltatrice dei lavori ha rinvenuto alcuni ordigni bellici che successivamente sono stati fatti brillare dagli artificieri della Polizia di Stato e dell’Esercito.

A Messina, invece, sono stati rafforzati i servizi nelle stazioni di competenza in relazione a due grandi eventi musicali svoltisi in quella città, i concerti di Tiziano Ferro e dei Pinguini Tattici Nucleari, garantendo la sicurezza della numerosa utenza proveniente da tutta la Sicilia e dalla Calabria facendo uso del treno e dei traghetti.

Infine, numerosi sono stati gli interventi espletati dalle pattuglie della Polizia Ferroviaria a seguito degli incendi che hanno devastato la regione, interessando anche le aree ferroviarie, per i quali è stata anche continua l’assistenza ai viaggiatori bloccati nelle stazioni in attesa della normalizzazione della circolazione sulle linee ferroviarie.