Marina di Modica, all'Auditorium venerdì 4 appuntamento con Stefano Bollani

È iniziata tra teatro e musica “InTeatroAperto”, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Un cartellone ricco di appuntamenti e puntellato da eventi speciali e molto attesi che accendono i riflettori sulla città della Contea. Tra questi spicca “Piano Solo”, il one man show di Stefano Bollani, che sarà ospite dell'auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica venerdì 4 agosto alle ore 21.45. I tasti del pianoforte di Stefano Bollani saranno il mezzo per intraprendere un viaggio che non conosce confini. Imprevedibile, straordinario, eclettico artista a tutto tondo, il pianista ha calcato i palchi di tutto il mondo e collaborato con personalità straordinarie.