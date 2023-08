Si aprono a Rosolini i festeggiamenti per San Luigi: spettacoli in piazza

Si aprono ufficialmente stasera a Rosolini, i festeggiamenti in onore di San Luigi. E' tutto pronto per la kermesse che vedrà nelle strade e nelle piazze della città migliaia di cittadini.

Il primo appuntamento è per stasera in piazza Garibaldi alle 20,30 con la 'Corrida', dilettanti allo sbaraglio che presenteranno le loro esibizioni. Subito dopo sarà la volta dell'attore comico Alvaro Vitale, in arte Pierino.

Domani sera ci sarà il karaoke (inizio 20,30) in piazza Masaniello, mentre per la serata di sabato ci sarà una sfilata di moda, curata dall'Atelier Federico.

Domenica sarà il momento clou con il concerto della Pfm con inizio alle 22 nel Parco di Verde a Valle. La festa si chiuderà con i giochi pirotecnici.

"Per i festeggiamenti di San Luigi voglio ringraziare l'assessora Paola Micieli per lo sforzo organizzativo. - dice il sindaco Spadola - Ed ancora don Luigi Vizzini e tutte le parrocchie cittadine che anno collaborato alla riuscita degli eventi in programma. Il mio grazie - aggiunge il sindaco Spadola - va anche all'onorevole Riccardo Gennuso per il suo interessamento alla Regione siciliana per fare arrivare i contributi per l'Estate Rosolinese. Soldi però che abbiamo centellinato per garantire alla città altri spettacoli e manifestazioni pure nel periodo natalizio. Il divertimento a Rosolini per tutto il mese di agosto è assicurato e la città è pronta ad accogliere migliaia di turisti e vacanzieri dei Centri limitrofi".