Incendi, fiaccolata di protesta a Palermo in piazza Pretoria

Oggi alle ore 19 a piazza Pretoria a Palermo si svolgerà una fiaccolata cittadina, di raccoglimento per le vittime degli incendi, e di protesta di fronte alla vergognosa incapacità delle istituzioni e di proposta peralimentare un'elaborazione che dovrà continuare giorno per giorno. Lo dicono gli organizzatori del comitato "Basta Incendi"

"L'1 agosto - dicono - di fronte l'Assemblea Regionale Siciliana in seduta, si è concretizzato il primo obiettivo dell'assemblea cittadina: dare visibilità e spazio a quella potenza sociale che da giorni si riunisce e ragiona per far sì che non succeda mai più quello che è accaduto. Non vogliamo che le istituzioni si cullino pensando che quello che abbiamo creato sia un'effimera protesta. È per questo che abbiamo deciso di riconvocarci in piazza per una nuova manifestazione: quello che abbiamo fatto, tutti e tutte insieme, è stato bellissimo. Non disperdiamo queste energie. Continuiamo a fare sentire con forza la nostra voce"