Due barchini a Lampedusa con 125 migranti: erano partiti dalla Tunisia

Altri 125 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che la G79 Barletta della Guardia di finanza ha intercettato due barchini con a bordo 81 persone (17 donne e 19minori) tunisini e marocchini e 41 migranti (3 minori) sudanesi. Salgono a 11, per un totale di 497 persone, gli approdi a partire da mezzanotte. Le due barche soccorse sono salpate, stando alle dichiarazioni degli extracomunitari a bordo, da Kerkenna e Sfax, in Tunisia. Proprio da Sfax sono partiti otto dei nove barchini agganciati durante la notte, il nono ha mollato l'ancora da Chebba, sempre in Tunisia.