Siracusa, Di Mauro (Mpa): per un solo voto salta l'elezione a presidente dell'aula

Slitta a domani l’elezione dei vertici del Consiglio comunale di Siracusa. Oggi infatti la prima votazione, a maggioranza assoluta, non ha dato esito positivo. Prima della seconda votazione, da adesso in poi a maggioranza semplice, è venuto a mancare il numero legale. Se ne riparlerà domani, venerdì 4 agosto, sempre alle 10.

Per eleggere i vertici oggi era richiesta la maggioranza assoluta di 17 voti: Alessandro Di Mauro del Movimento per le autonomie si è fermato a 16 preferenze; 3 preferenze ciascuno sono andate a Massimo Milazzo del Pd, Ivan Scimonelli di Insieme, Giovanni Boscarino di Forza Italia, Paolo Romano di Fratelli d’Italia, Franco Zappalà di Fuori Sistema Siracusa; una la scheda nulla.