'Notte magica' a Corigliano Rossano con il concerto di Edoardo Bennato

Dopo un mese di luglio che è stato denso di appuntamenti musicali di qualità, anche agosto si prepara ad ospitare una serie di eventi che coinvolgeranno più luoghi, dal mare, alla montagna, al centro storico, per un cartellone ricco di concerti che riempie l'estate di Corigliano Rossano.

Dopo la finale di "Dillo alla luna", che ha aperto gli eventi di agosto, con la performance di Andrea Innesto e insieme alla "CC Quartet Band", ci sono stati musicisti di fama internazionale che hanno ripercorso insieme i pezzi più belli della musica rock di tutti i tempi, passando per il punk, il cantautorato, il blues, il funky per un totale di due ore di musica di qualità.

Intanto è tutto pronto per il concerto dei Boomdabash di domani al Palmeto di Schiavonea per il quale è previsto un servizio di navette gratuito.

Gli spettacoli inseriti nel cartellone del Coro Music Fest si succedono in rapida successione e il 5 agosto vedranno un momento magico sul palco di località "Palmeto", dalle 22, con l'esibizione di Edoardo Bennato, uno degli artisti più amati del mondo del rock e del blues.