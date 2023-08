Scuola: Bucalo "in Sicilia 1800 unità in più di personale ATA

"Apprendo con piacere del lavoro attento e proficuo svolto Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro con l'assegnazione di circa 1800 unità in più di personale ATA da destinare alle scuole siciliane". Così in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e responsabile della Scuola del partito. "La distribuzione dei posti effettuata denota una grande competenza e sensibilità nel comprendere quanto sia importante e fondamentale il lavoro svolto da questo personale al quale sono affidate mansioni di grande importanza per il buon funzionamento delle nostre scuole. Un grande lavoro che valorizza e supporta in particolare il lavoro straordinario che si fa nelle scuole sedi di osservatorio contro la dispersione, quelle che operano come scuole polo per la formazione e quelle che l'anno prossimo assisteranno gli ambiti negli aggiornamenti delle gps.

Non posso che ringraziare il direttore Pierro per il lavoro svolto e la sensibilità fin qui dimostrata", conclude.