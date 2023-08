Ispica, conclusi i lavori al Parco della Forza: a breve potrà essere aperto al pubblico

Ripresa in carico dal Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica l’intera struttura del Parco archeologico della Forza di Ispica. Sono così definitivamente ultimati i lavori di ristrutturazione del parco curati dalla Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali. Grande soddisfazione viene espressa dal consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica, Gianni Stornello “Adesso – dichiara – possiamo davvero sperare in una riapertura a breve della nostra Forza. Dobbiamo solo dare il tempo all’ente Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica di predisporre tutto il necessario, anche da un punto di vista pratico. Ma per questo era fondamentale che fosse formalmente chiuso il cantiere, cosa che è avvenuta solo ieri”. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato tutta la Forza. “In particolare il Fortilitium – spiega Stornello – dove sono venute alla luce parti dell’edificio, come le cucine, che hanno fornito ulteriori informazioni di natura storica ed archeologica che adesso potranno essere divulgate. Ricordo con grande commozione come, quando ero assessore, mi parlava di queste scoperte la compianta archeologa Anna Maria Sammito che fino agli ultimi giorni profuse il massimo impegno su questi lavori di ristrutturazione, voluti fortemente da due altre figure prematuramente scomparse, il soprintendente Calogero Rizzuto e l’assessore regionale Sebastiano Tusa”.