Comiso, operazione antidroga della Polizia: arrestato un giovane

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato in provincia per prevenire e reprimere ogni forma di reato ed in particolare quelli di natura predatoria ed in materia di stupefacenti che destano maggiore allarme sociale, attraverso un’azione coordinata dal Questore della Provincia di Ragusa.

In tale contesto, ad inizio settimana gli uomini del Commissariato di P.S. di Comiso collaborati dalle Unità Cinofile di Catania appositamente richieste dal Questore Trombadore per un contributo specializzato nella ricerca degli stupefacenti e dagli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane incensurato e sequestrato un ingente quantitativo di cocaina e hashish.

Nel dettaglio, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un 26enne italiano, il cui comportamento negli ultimi tempi aveva destato sospetti negli investigatori, facendo ritenere che lo stesso fosse dedito all’attività spaccio di stupefacenti.

Durante l’attività di polizia, a nulla è valso il tentativo del giovane di disfarsi dello stupefacente cercando di gettarlo dalla finestra non appena si accorgeva della presenza dei poliziotti all’interno del condominio, poiché questi ultimi avevano già provveduto a circondare la zona proprio per prevenire ogni sua possibile azione elusiva.

I “pacchi” gettati nel cortile attiguo, che sono stati immediatamente recuperati dagli agenti contenevano complessivamente 3 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 30 panetti da 100 grammi cadauno e 374 gr. di cocaina a sua volta suddivisa in involucri di cellophane pronte per la cessione sul mercato.

Inoltre è stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamento, tra cui un bilancino di precisione e diverse carte di credito che sono stati sottoposti a sequestro assieme allo stupefacente.

L’uomo è stato tratto in arresto ed al termine dell’iter processuale a suo carico con lo svolgimento del processo per direttissima, il Giudice del Tribunale di Ragusa ha disposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Da una stima approssimativa lo stupefacente ritrovato dalla polizia se una volta immesso nel mercato dello spaccio avrebbe consentito al giovane di realizzare una somma di denaro quantificabile in oltre 70.000 euro.