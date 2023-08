RDC: regione sicilia attiva sportello per informazioni per ex percettori

Uno sportello informativo per gli ex percettori del reddito di cittadinanza sarà attivo da lunedì prossimo al Centro per l'impiego in via Praga, a Palermo.

L'ufficio, coordinato dalla dirigente Salvatrice Rizzo, sarà aperto al pubblico tutti i giorni e avrà il compito di fornire informazioni precise ai cittadini. "Continuiamo a seguire costantemente la vicenda che riguarda gli ex percettori del reddito di cittadinanza - ha detto l'assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, che ha promosso l'iniziativa - durante le ultime riunioni è emersa la necessità di attivare uno strumento informativo con personale qualificato per aiutare le tante persone in difficoltà, in questa fase di transizione. In pochissimo tempo gli uffici del Centro per l'impiego sono stati in grado di allestirlo". Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.