Siracusa. Elezione vertici del Consiglio, il PD: il sindaco ha virato a destra

Nella seduta del consiglio comunale di Siracusa del 4 agosto l’MPA insieme con le liste di Italia e Bandiera hanno eletto il presidente e la vice presidente dell’assise.

Il fatto politico evidente è che il sindaco Italia ha virato decisamente a destra e collabora con una forza del governo Schifani. E’ altrettanto evidente che nel panorama del consiglio comunale di Siracusa, insediatosi appena otto giorni addietro, il centro sinistra è rappresentato soltanto dal gruppo consiliare del Partito Democratico, che assume pienamente l’onere di portare in aula le istanze, i valori, le libertà e i diritti che appartengono al mondo progressista e riformista.

Ci sono volute ben tre sedute del consiglio comunale per eleggere i suoi vertici; oggi comunque questi ci sono e, fatto un doveroso augurio di buon lavoro al presidente Alessandro Di Mauro e alla vice presidente Concy Carbone, li invitiamo subito a porre sul tappeto i tanti problemi della città: l’incontrollato disordine di Ortigia; il degrado della borgata Santa Lucia; l’ingiusta ghettizzazione di Mazzarona; la valorizzazione del porto grande; l’incerto futuro della zona industriale chiamata alla sfida epocale della transizione energetica; il potenziamento dei servizi sociali; la delocalizzazione degli spettacoli in siti diversi dal teatro greco; la crisi del settore turistico provocata dalla ridotta operatività dell’aeroporto di Catania nel pieno della stagione estiva; ecc., ecc..

Si faccia presto perché la città ha davvero bisogno di serie risposte politiche.