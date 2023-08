Pallavolo, serie C femminile: la Genovese Umberto Siracusa riparte da Luca Scandurra

Luca Scandurra è il nuovo allenatore della Genovese Umberto Volley Siracusa, squadra che parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di serie C di pallavolo femminile. Per lui, aretuseo doc e tra i fondatori della società, si tratta di un gradito ritorno. Aveva guidato la squadra fino alla stagione 2017-18, trasferendosi poi a Torretta in B2. Con la compagine calabrese ha centrato i playoff per tre stagioni consecutive, mentre l’anno successivo ha chiuso in terza posizione. Lo scorso anno ha guidato l’Isernia, sempre in B2, conquistando una tranquilla salvezza. “Sono felice e ringrazio la società per avermi accolto a braccia aperte – dice il neotecnico verdeblù - Cercheremo di lavorare bene, puntando l’attenzione anche su un settore giovanile che deve essere curato meglio. Per quanto riguarda la prima squadra, l’intento è disputare un buon campionato, valorizzando le nostre atlete e centrando una salvezza senza patemi d’animo. Lavoreremo con dedizione e abnegazione in palestra cercando di preparare ogni gara nel modo migliore”.

Gioia è stata espressa anche dal vicepresidente Salvo Corso: “Per noi Luca Scandurra è come se non fosse mai andato via. Anche quando allenava altrove, siamo sempre rimasti in contatto e i suoi consigli si sono rivelati preziosi. Adesso per una serie di circostanze fortuite siamo riusciti a riaverlo tra noi e ne siamo onorati”. Scandurra prende il posto di Francesco Italia.