Colpita un'altra nave russa, danni e feriti sulla petroliera Sig

Alcuni membri dell'equipaggio della petroliera chimica russa Sig sono rimasti feriti da schegge di vetro durante l'attacco da parte di droni marini ucraini avvenuto stanotte nello stretto di Kerch, affermano le autorità russe.

La nave è stata danneggiata e due rimorchiatori sono arrivati sul posto. Secondo i media di Mosca, si tratta della chimichiera oggetto di sanzioni americane per aver fornito carburante alle forze russe accorse in aiuto del regime di Bashar al-Assad durante la guerra in Siria. Il traffico sul ponte che collega la penisola di Crimea, annessa da Mosca, alla Russia è stato sospeso per tre ore prima di riprendere sabato mattina presto, secondo il centro informazioni autostradale. Il ponte di Kerch è l'unica opera nel suo genere che collega la Crimea alla Russia e viene utilizzato in particolare per il trasporto di materiale ai militari di Mosca sul fronte ucraino.

Esplosioni sono avvenute nelle prime ore di oggi vicino al Ponte di Crimea, secondo i media locali. Media di Mosca affermano che un attacco di droni marini nello Stretto di Kerch avrebbe bersagliato la chimichiera (tipo di petroliera adibita al trasporto di prodotti chimici) russa Sig e un gruppo di soccorritori è stato inviato sul posto. All'agenzia di stampa Tass il Centro di coordinamento per il soccorso in mare della città russa di Novorossiysk ha detto che "la sala macchine" della petroliera "è stata danneggiata, anche se non molto".

"L'esplosione della petroliera russa Sig che trasportava carburante per le truppe di Mosca è stata un'operazione speciale dei servizi militari ucraini e della Marina", lo scrive Rbc-Ukraine citando fonti dell'intelligence e specificando che l'esplosione è stata provocata da un drone di superficie con 450 chili di tritolo. La petroliera era carica di carburante e si trovava in acque territoriali ucraine, nei pressi del Ponte di Crimea. Dal 2019 questa nave è oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti per aver trasportato petrolio e carburante dalla Russia alla Siria.

I media ucraini hanno diffuso una registrazione audio in cui l'equipaggio della petroliera Sig colpita da un drone di superfice nello stretto di Kerch nella notte riferisce che la nave non può muoversi da sola poiché la sala macchine è allagata. Secondo il media russo Baza, la Sig si trovava in una delle aree del porto cargo di Kavkaz. L'impatto del drone ha colpito il vano motore e la sala pompe. L'equipaggio al momento sta trattando il traino in porto. I marinai a bordo hanno riportato abrasioni, riferisce Baza pubblicando su Telegram immagini dei danni dentro il cargo. La Sig è una delle più grandi petroliere della Federazione Russa (costruita nel 2014, quasi 5.000 tonnellate).

"Un grosso schiaffo a Putin". Le forze ucraine celebrano l'attacco "riuscito" a una nave da sbarco russa, la "Olenegorsky Gornyak", davanti al porto di Novorossiysk nel Mar Nero. E rivendicano un attacco multiplo alla stessa base, nel territorio meridionale russo di Krasondar, che avrebbe danneggiato parte del terminal del Caspian Pipeline Consortium (Cpc), cruciale per le esportazioni del petrolio. Mosca dal canto suo minimizza, affermando di aver respinto l'attacco al porto e di aver distrutto due droni marini senza che questi provocassero danni o vittime. Il traffico navale a Novorossiysk è stato comunque "temporaneamente interrotto per decisione della capitaneria di porto", e poi "ripreso", ha spiegato il portavoce della società Transneft, Igor Demin, alla Tass.

Dichiarazioni a parte, un filmato diffuso dalla Bbc mostra un'imbarcazione senza pilota che si avvicina nella notte alla nave. L'esplosione avrebbe interrotto la ripresa della telecamera di bordo. Secondo i servizi di sicurezza ucraini (Sbu), il drone marino aveva a bordo 450 chili di dinamite. In immagini successive la "Olenegorsky Gornyak" appare piegata su un lato, probabilmente con uno squarcio sulla fiancata e ormai "fuori combattimento". La nave è stata quindi trainata in porto, dove stando a foto satellitari viene tenuta a galla all'ormeggio da un rimorchiatore.

Kiev esulta per il colpo inflitto al nemico. A cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky che ha ricevuto rapporti dai vertici militari, compreso quello del capo dello Sbu, Vasily Malyuk: "Non mi dilungherò sul suo contenuto. Posso solo dire che siamo tutti grati al Servizio di sicurezza dell'Ucraina per aver riportato la guerra allo Stato aggressore", ha riferito Zelensky su Telegram. "Uno schiaffo" al regime di Putin, lo ha definito il portavoce dell'intelligence ucraina, Andrey Yusov, spiegando che: "In termini di sicurezza, ovviamente, questa è una grande perdita per la flotta degli occupanti e per la pianificazione di ulteriori operazioni di sbarco. L'uso di queste navi diventa più problematico, e questo è un fattore serio che gli occupanti dovranno tenere in considerazione".