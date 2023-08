Era morto da diversi giorni un 77enne trovato cadavere in un appartamento di via Risorgimento, a Modica. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dai vicini di casa per il cattivo odore proveniente dall'appartamento: il corpo, infatti, era in avanzato stato di decomposizione. E' probabile che venga disposta l'autopsia per stabilire la causa del decesso.