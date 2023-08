Pallamano, Handball Scicli Social Club: il presidente Ficili al lavoro per preparare la nuova stagione

Il massimo responsabile dell’Asd Handball Scicli Social Club, Carmelo Ficili (nella foto), sta lavorando sotto traccia in vista della prossima stagione 2023/2024. Dopo essersi adoperato, di concerto con gli altri dirigenti, per dare un assetto più adeguato allo staff tecnico, attualmente, è impegnato, prima nell’organizzazione di eventi sociali riguardanti la disciplina e, poi, per ciò che concerne la questione logistica con continui contatti con l’amministrazione comunale per ottenere un’idonea utilizzazione della struttura tensostatica di Jungi, che nella passata stagione ha dato qualche problema. Quindi, alla ricerca di maggiori certezze.

“Sono pronto per il secondo anno a ripartire con lo stesso entusiasmo di prima – puntualizza il presidente -. I ragazzi della passata stagione in alcuni momenti mi hanno emozionato per il loro attaccamento alla maglia e con il supporto di qualche atleta veterano sono riusciti a dare delle soddisfazioni. C’è l’orgoglio di aver coinvolto tante persone nuove nel nostro progetto. Vogliamo ripartire senza commettere gli errori che ci hanno penalizzato in qualche frangente per questo stiamo facendo le cose senza trascurare nulla. Voglio ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto finora con il loro contributo. Per quanto riguarda possibili nuovi accordi stiamo lavorando giorno dopo giorno per coinvolgere le realtà economiche del territorio. Sarebbe una cosa molto positiva per tutti andando a costituire una base solida della società per la costruzione di un progetto, sia nel breve che nel lungo termine, con al centro il promettente settore giovanile. Mi aspetto una risposta importante”.

Lo staff tecnico ha deciso di ritrovarsi per dare inizio alla preparazione pre campionato lunedì 21 agosto in sede, in quanto il campionato di serie B, con molta probabilità, avrà inizio verso la seconda decade del mese di ottobre. Pertanto, servirà tanto lavoro e un grandissimo impegno da parte di tutti.