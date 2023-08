Vice sindaco di Rosolini trova borsello coi soldi e lo consegna al proprietario

Un gesto nobile ed anche di altri tempi. E' accaduto ieri sera a Rosolini. Il vice sindaco, Luigi Fratantonio, espressione di 'Insieme per Rosolini' ,mentre si trovava in via Sant'Alessandra, si è accorto che per strada c'era un borsello maschile abbandonato. Fratantonio lo ha aperto ed ha trovato i documenti della persona che lo aveva smarrito, carte di credito e denaro in contante.

Il vice sindaco senza pensarci un solo istante si è messo alla ricerca del proprietario, identificandolo per Ivan Carbonaro. Questa mattina il vice sindaco lo ha consegnato alla rivendita di tabacchi di via Sipione di proprietà del padre dell'uomo che aveva smarrito il borsello. Se a trovare il borsello fosse stato un altro individuo, il legittimo proprietario probabilmente avrebbe perduto, non soltanto i documenti, ma soprattutto il denaro e le carte di credito. "Non ho fatto nulla di eccezionale. Il mio è stato un gesto di solidarietà e di civiltà che dovrebbe fare qualsiasi cittadino onesto - ha detto Luigi Fratantonio - Ho visto negli occhi del signor Carbonaro una grande felicità per avergli consegnato borsello. La sua soddisfazione è stata anche la mia".