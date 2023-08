Canicattini, ricettazione e armi detenute illegalmente: arrestato 50enne

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato un pregiudicato di 50 anni, per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno effettuato una perquisizione nel terreno del 50enne, rinvenendo, all’interno di un recipiente in vetroresina, un fucile calibro 12 ed oltre 90 cartucce.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, nel centro abitato di Canicattini Bagni dove, ben nascosto dietro un muro, è stato trovato altre munizioni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.