Pachino, ok del consiglio agli appalti Pnrr. Fi, Fdi e Rinascita insieme: "La piazza la regaliamo noi alla città".

Un esperto del sindaco scomodo, la situazione sanitaria emergenziale e una novità politica che era già nell'aria: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Rinascita hanno stretto un patto di collaborazione che li porterà, molto probabilmente, a braccetto alle prossime elezioni comunali. Il pretesto è stato la votazione della centrale di committenza per l'aggiudicazione degli appalti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti ieri, nell'aula consiliare di via XXV Luglio, i consiglieri dei 3 gruppi politici (più il grillino Ruggero Lupo), hanno approvato il punto (Emiliano Ricupero e Barbara Fronterrè hanno abbandonato l'aula polemicamente).

Ieri sera nella massima assieme cittadina un elemento è balzato (nuovamente) agli occhi di tutti: il sindaco, Carmela Petralito, - che ha presentato la nuova giunta - non può contare sul sostegno di alcun consigliere. "Una giunta tecnica - ha sottolineato Petralito". Tecnica perché non sostenuta dalle forze politiche, seppur Niccolò Costa è stato candidato a sindaco nel 2014 proprio col movimento di cui Carmela Petralito era presidente: Cambiamenti. Salvatore Cammisuli, componente dell'oramai sciolto movimento Cambiamenti, candidato alla carica di consigliere comunale con "Uniamo Pachino", una delle liste civiche a sostegno della Petralito ed esperto del sindaco. Giuseppe Campo, consigliere comunale dal 2014 al 2019 e già una esperienza di esperto di Carmela Petralito e poi assessore comunale fino a pochi mesi fa. Irene Gennaro, l'unica distante dal mondo politico, riconfermata.

Poi il dibattito.

Il sindaco, messo sotto torchio da tutti i consiglieri, non ha risposto ad alcune delle problematiche e delle criticità sollevate dai partiti. Né dal punto di vista politico, men che meno amministrativo.

Peppe Poidomani di Forza Italia ha presentato una mozione di revoca dell'esperto del sindaco, il legale Salvatore Neri, Barbara Fronterrè ha inchiodato l'amministrazione alle proprie responsabile sulla situazione sanitaria, soprattutto in riferimento ai disservizi del Pte e della guardia medica. Poi il "si" agli appalti del Pnrr e la nascita di una nuova coalizione.

"Un punto di partenza - dichiarano Giuseppe Poidomani, Ninni Nicastro, Mariaconcetta Monaco, Angelo Pantoni e Nuccia Burgaretta di Fi e Franco Ristuccia, Peppe Lupo, Salvo Avolese e Alessia Tropiano di Fdi e Giuseppe Gambuzza e Salvatore Blundo di Rinascita - e di unione di questi tre gruppi politici, seduti attorno al tavolo della concretezza: vogliamo il bene della nostra città, quindi abbiamo scelto di regalare a Pachino un'opera pubblica dimostrando, allo stesso modo, l'improvvisazione e l'inadeguatezza del sindaco Carmela Petralito e della sua giunta incolore, che non rappresenta alcuna forza politica nell'aula consiliare. Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso la palla passa al sindaco, che non dovrà perdere questo finanziamento".

Non manca la polemica finale del vicepresidente dell'aula, Ruggero Lupo. "Hanno rinviato la seduta - ha spiegato Lupo - ignorando problematiche importanti che io ho posto all'attenzione dell'aula: la gestione del verde pubblico e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche".