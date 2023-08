Scontro tra due auto sulla statale 514 Ragusa-Catania: feriti 2 ragazzi

Incidente sulla Statale 514 Ragusa-Catania, subito dopo la stazione di servizio Lukoil, in territorio di Chiaramonte Gulfi, ieri sera intorno alle 23.30. Due auto, una Lancia Y e una Panda, guidate rispettivamente da una ragazza e da un ragazzo, entrambi di Chiaramonte, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

La Panda è cappottata, mentre la Lancia Y è finita in testacoda. Sul posto due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso di Ragusa: non sono in pericolo di vita. La strada è rimasta bloccata al traffico per qualche ora.