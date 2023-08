Alessandro Magro coordinatore giovani Dc nel Collegio di Noto

Alessandro Magro, architetto di 26 anni, è stato nominato coordinatore provinciale dei giovani Democristiani, per il collegio di Noto. L'incarico gli è stato dato dall'on. Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana. Magro, che è stato candidato al consiglio comunale alle scorse elezioni ad Avola, riportando un notevole successo grazie al sostegno e consenso di tanti giovani, ha ringraziato l'on. Pace e il partito per la nomina e ha dichiarato: “ L’opportunità e la fiducia che mi è stata accordata consolida il lavoro finora svolto. Subito dopo la pausa estiva, si riparte con una stagione volta a coinvolgere i giovani in nuovi e importanti progetti. È necessario ricucire un rapporto di fiducia tra i cittadini e i Partiti, e tra i Partiti e le Istituzioni. Le elezioni provinciali, programmate per la prossima Primavera, saranno un test importante per il nostro Partito.”