Scontro fra un camion e un furgone nella tarda mattinata sulla strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, in contrada Magnì. Il bilancio è di due feriti; uno in gravi condizioni è stato trasportato in elicottero al Trauma center di Catania. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.