Caos aeroporto Catania, MEC e Vussia: 42.000 disdette negli alberghi per voli cancellati

Il MEC (Movimento Elettori Consumatori) e il Comitato Vussia tornano a parlare dei disagi all'aeroporto di Catania a tre settimane dall'incendio che ha messo in ginocchio il sistema aeroportuale siciliano provocando danni difficilmente quantificabili in termini economici per il turismo nell'isola. "Apprendiamo oggi che il Terminal A è pronto ma che per poterlo usare SAC deve attendere le autorizzazioni di altri. “Incredibile come tutto vada per il verso giusto alla SAC, se non ci fossero ‘altri’ a remare contro. Sempre”. Lo dichiara Claudio Melchiorre, presidente del MEC e del comitato VUSSIAcontroNerone che porta avanti le richieste di risarcimento anche contro il mancato rispetto degli elementari diritti umani, come quello alla dignità.

Il MEC ricorda che i danni per la Sicilia ammontano fino ad oggi, a venti giorni dal fuoco, in non meno di ottocento milioni di danni diretti, senza considerare l’indotto e degli effetti moltiplicatori delle mancate forniture di corrente e di acqua. “Nella terra del ‘iu non ci cuppu’, dove gli organi di controllo cercano di rassicurare viaggiatori giustamente inferociti per essere trattati da bestie, se la magistratura non riuscirà a trovare alcuna evidenza della lunga serie di mancanze ed omissioni che riteniamo evidenti e solari, nessuno sarà responsabile della perdita di quasi il 2% del PIL siciliano, su base annuale.”

Solo per parlare di posti letto nel settore dell’ospitalità, spiegano i consumatori del MEC, sono quarantaduemila le disdette per voli cancellati e almeno altrettanti sono i siciliani che vivono all’estero che non sono arrivati a casa per le ferie. “Su base mensile, si tratta di qualcosa come 2,4 milioni di giornate turistiche per 480 milioni di minori entrate su base mensile e 1,2 miliardi su base stagionale".