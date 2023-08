Siracusa, dal 7 al 13 agosto settimana Roadpol speed della Polizia Stradale

Dalla prossima settimana (7 - 13 agosto 2023), la Polizia Stradale di Siracusa, sarà impegnata in un’intesa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità, lungo le principali arterie stradali della provincia aretusea, specie di quelle autostradali, anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche in dotazione, che permettono il rilevamento medio e puntuale della velocità. Detta attività rientra nella campagna europea congiunta denominata “SPEED” organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, di cui fa parte anche l’Italia, rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.

Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione Polizia Stradale di Siracusa

ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea. L’organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali Europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e dei sinistri stradali.

L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso operazioni congiunte.

Lo scopo della campagna SPEED (velocità) è di contrastare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il superamento dei limiti di velocità dei conducenti dei veicoli a motore. Per l’intera settimana, infatti, chiunque si metterà alla guida delle direttrici europee sarà consapevole che, in ogni paese che attraverserà, il rispetto dei limiti di velocità verrà costantemente monitorato.

La Polizia Stradale di Siracusa ha predisposto, specie lungo la tratta autostradale, l’effettuazione di mirati controlli con le apparecchiature speciali per il controllo della velocità, quali Autovelox e Telelaser.

Si rammentano le sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità imposti:

 Fino a 10 km/h - sanzione da euro 42 a 173;

 Da 10 a 40 km/h - sanzione da euro 173 a 694, decurtazione di 3 punti dalla patente di guida;

 Da 40 a 60 km/h - sanzione da euro 543 a 2170, decurtazione di 6 punti dalla patente di guida e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi;

 Oltre 60 km/h - sanzione da euro 845 a 3382, decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi.

Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se la violazione viene commessa dalle ore 22 alle ore 7, mentre vengono raddoppiati i punti decurtati se la violazione è commessa da conducente munito di patente di guida da meno di 3 anni.