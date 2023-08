Basket, Marcus Brown è il nuovo rinforzo nel roster della Virtus Ragusa: grande visione di gioco e precisione di tiro

La Virtus Ragusa ha annunciato l’ingaggio di Marcus Brown in vista dell’imminente nuova stagione. A distanza di 20 anni torna ad indossare la maglia virtussina un giocatore americano ed il nuovo acquisto d’oltreoceano aggiunge indubbiamente prestigio e qualità al roster di coach Recupido.

Talento e performance atletiche fanno di Marcus Brown uno scorer naturale con una grande visione di gioco e del campo, unita alle eccellenti doti realizzative.

Classe ’98, 194 cm di altezza, la nuova guardia/ala di Ragusa è originaria di Fort Hood, nel Texas. Cresciuto cestisticamente in America dove ha giocato con la maglia dei New Mexico Highlands University nel campionato di NCAA, dove realizza una media di 14.1 punti a partita, con il 40.2% di tiri da tre, accompagnati da una media di 3.4 rimbalzi e 2,7 assist a partita. Una dote da fuoriclasse che porta in Italia lo scorso anno, giocando a Molfetta. Qui riesce a superare i suoi record realizzando 601 punti con una media di 24.0 a partita portando la squadra ai play off.

Le prime parole di Brown da giocatore della Virtus Ragusa: “Sono grato alla società per questa opportunità. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi, i miei nuovi compagni di squadra e la città di Ragusa. Sono pronto a mettermi al lavoro con il team per fare il meglio in questa stagione. Conto di vedervi presto nella nostra casa azzurra. Forza Virtus!”.