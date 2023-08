Magrebino aggredito a Cassibile: arrestati dalla Polizia i tre presunti autori

Identificati e arrestati dalla Polizia gli autori della brutale aggressione perpetrata nei confronti di un uomo la notte di venerdì scorso a Cassibile. La Squadra Mobile di Siracusa ha avviato un’attività d’indagine che ha consentito di identificare e rintracciare i soggetti autori delle violenze, per le quali la vittima di origine magrebina, è stata ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale San Marco di Catania. Ricostruita la dinamica dei fatti, è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei tre aggressori, rispettivamente di 59, 22 e 25 anni, con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso. Per i primi due si sono aperte le porte del carcere, mentre il venticinquenne è stato posto ai domiciliari.

Un quarto uomo di 57 anni è stato denunciato per il medesimo reato. Gli inquirenti stanno ancora indagando sui reali motivi che hanno determinato l’aggressione.