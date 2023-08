Ragusa, il questore Trombadore socio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Il Questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, è dal 1° agosto il 561° socio dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Ragusa.

Il Direttivo composto dal Presidente Salvatore Musumeci, dal Vice Presidente Aldo Di Fede e dal Segretario Salvatore Giuspino, si è recato in Questura per consegnare al Questore la pergamena dell’attestato di benemerenza di socio onorario ANPS di Ragusa, rilasciato dall’Associazione Nazionale con sede a Roma.

L’incontro è stato connotato dal sapore quasi familiare ed affettuoso. Senza nascondere l’emozione della piacevole sorpresa, il Questore Trombadore ha mostrato gratitudine e disponibilità ad entrare in sintonia con l’operato dei rappresentanti ANPS di Ragusa per i quali è bene ricordare le tante iniziative di viaggi socio-culturali, la particolare cura nei consigli burocratici, l’assidua presenza nelle manifestazioni di carattere istituzionale, la solidarietà con i popoli bisognosi, la realizzazione di due cappelle cimiteriali, la cura della sede cittadina, centro di aggregazione e palestra di civile dibattito- ed altro ancora.