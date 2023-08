Torna operativo l'aeroporto di Catania, riaperto il Terminal A

"Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

L'ordinanza dell'Enac, adottata pochi istanti fa dopo le opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità".

Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo il via libera arrivato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile.