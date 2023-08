Scout di Siracusa in difficoltà sul Pollino recuperati da Soccorso Alpino

Un gruppo scout, composto da venti ragazzi provenienti da Siracusa, é stato soccorso e recuperato nel Parco del Pollino, nel territorio di Morano Calabro, dai volontari del Soccorso alpino dopo che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si era trovato in difficoltà perdendo il senso dell'orientamento.

Gli scout, nel momento in cui si sono smarriti, stavano percorrendo un sentiero in un'area particolarmente impervia della Valle dell'Argentino.