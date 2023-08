Stanza di un B&B trasformata in centrale di spaccio: 2 arresti a Rende

La stanza di un B&B di Rende trasformata in deposito e centrale di spaccio di droga.

É la scoperta fatta dalla Squadra mobile di Cosenza, che ha arrestato due giovani con l'accusa di detenzione illegale e fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono stati fatti nell'ambito dei servizi disposti dal Questore di Cosenza, Michele Maria Spina, e coordinati dalla Procura della Repubblica, finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

All'interno della stanza del B&B affittata dai due giovani i poliziotti hanno trovato nove chilogrammi e mezzo di hascisc, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga.

Scoperta anche una somma in contanti di 5.200 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente.

Uno dei due arrestati, inoltre, é accusato di detenzione abusiva d'arma perché trovato in possesso di un revolver calibro 357 magnum.

I due giovani, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati portati nel carcere di Cosenza.