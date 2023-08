Modica, la "rimpatriata" della 5^ C Ragioneria a mezzo secolo dal diploma

Piacevole serata a Pozzallo per i componenti della Quinta C dell’Istituto Tecnico Commerciale - Ragioneria di Modica che hanno conseguito la maturità a conclusione dell’anno scolastico 1969/1970.

Alla annuale rimpatriata, organizzata in un noto ristorante di Pozzallo, alla presenza della professoressa Teresa Azzaro, hanno risposto “presente” in quindici: Nino Amore, Alberto Azzarelli, Nicola Azzarelli, Pippo Bonomo, Enzo Cavallo, Giorgio Cicciarella, Salvatore Civello, Tury DiRosa, Carmelo Donzella, Saro Gugliotta, Giorgio Mallia, Nisi Moltisanti, Angelo Petriglieri, Franco Randone e Carmelo Trovato.

È stato un incontro emozionate. Il “file rouge” della serata conviviale è stato quello di riscoprire una empatia contagiosa. La rimpatriata, è stata piacevole e pacata ed è stata vissuta da tutti col sorriso sul volto nel rievocare ricordi di un passato non recentissimo ma difficile da dimenticare. Pregno di emozione più forti il momento dedicato al ricordo dei compagni non più in vita. Un mare calmissimo ed una luna enorme e da ammirare ha completato la cornice di una serata riuscita che, certamente, non potrà essere ricordata come una semplice cena estiva.