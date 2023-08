Trovati lavoratori in nero in pizzerie di Palermo, sospese due attività

I carabinieri della compagnia piazza Verdi Palermo, con i militari del nucleo ispettorato del lavoro, gli agenti della polizia municipale e i tecnici dell'Asp hanno passato al setaccio i locali di via Celso, nel capoluogo siciliano, per verificare la posizione dei lavoratori e il rispetto delle regole in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In due pizzerie e un ristorante sono stati trovati lavoratori in nero ed è stato constatato il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Per due delle attività è scattatala sospensione dell'attività e sono stati elevate multe per 12mila euro e ammende per 45 mila euro.