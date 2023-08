Ambulanza si ribalta alla Circonvallazione di Milano: 6 feriti

Un'ambulanza si è ribaltata lungo la circonvallazione esterna di Milano in viale Monte Ceneri dopo uno scontro avvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera all'angolo con via Bartolini. La vettura si è rovesciata sul fianco destro dopo l'impatto con un'auto

Sono sei le persone rimaste coinvolte nell'incidente: un ragazzo di 11 anni, tre ragazzi di 20, 24 e 32 anni e due uomini di 52 e 55 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, diversi mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco per aiutare i soccorsi.