Ddl Province, il Pd : "Salva la doppia preferenza di genere"

“Il Partito democratico ha salvaguardato la doppia preferenza di genere nel disegno di legge sulla ricostituzione delle province, sventando l’agguato ordito dalle forze della Destra attraverso un emendamento presentato in Commissione”. Lo dicono le deputate del Pd Sicilia Valentina Chinnici e Ersilia Saverino (nella foto).

“La nostra battaglia per la pari rappresentanza di genere nelle istituzioni – spiegano – si vede sul campo. Lo facciamo da donne elette all'Assemblea regionale senza aver goduto di alcun privilegio e nella consapevolezza che su un tema del genere servano meno chiacchiere e più atti concreti nelle sedi istituzionali”.

“Per queste ragioni – concludono Chinnici e Saverino – non ci convincono le campagne sulla stampa finalizzate a coprire le resistenze del centrodestra o a mettere in discussione quanto stiamo facendo e faremo nelle sedi preposte. Non siamo disposte ad accettare alcuna lezione da chi, nelle passate legislature o in quella attuale, tenta di intestarsi battaglie che ad oggi non hanno portato ad alcun risultato e che vedono ancor oggi la Sicilia in enorme ritardo sulla conquista di basilari condizioni per garantire opportunità maggiori alla presenza delle donne nelle istituzioni”.