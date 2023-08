Catania, "Estate sicura": circa 900 i carabinieri impegnati nei controlli

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno avviato, ormai da inizio luglio, un piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia etnea, che coinvolge circa 900 militari distribuiti nelle 62 stazioni Carabinieri presenti sul territorio.

Sono quindi impegnati nei servizi di prevenzione generale le “Gazzelle” e i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania e delle Sezioni Radiomobili delle Compagnie esterne, a cui si affiancano gli assetti della C.I.O. (Compagnia d’intervento Operativo) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, i Carabinieri forestali e i militari del 12° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Catania – Fontanarossa e dei Reparti specializzati dell’Arma (N.A.S. e N.I.L.), questi ultimi particolarmente attivi in questi giorni per assicurare i controlli nei settori ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla filiera alimentare. L’obiettivo del piano “Buona Estate Sicura 2023” è quello di garantire la sicurezza della cittadinanza nel periodo delle vacanze estive, in vista di una sempre maggiore affluenza di residenti e turisti a Catania che stanno già affollando i lungomari, le aree commerciali e i luoghi d’intrattenimento dei centri cittadini e delle periferie.

“Una estate sicura” quindi, per assicurare la possibilità di godersi serenamente l’estate sia a favore di chi resta in città, sia di chi parte e lascia le proprie abitazioni incustodite, affinché non trovi “spiacevoli sorprese” al rientro.