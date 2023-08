Incendio in appartamento nel palermitano, tanta paura ma nessun ferito

Paura questa notte per una famiglia di quattro persone di Piana degli Abanesi per un incendio divampato in un appartamento in via Odigidria 14. Gli abitanti hanno dovuto lasciare la palazzina di tre piani per un rogo divampato al secondo piano. Secondo una prima ricostruzione l'incendio potrebbe essere stato originato da un cortocircuito elettrico nella zona della cucina. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo con tre squadre tra cui un'autobotte e auto scala. Attualmente l'intero secondo piano non è più fruibile per danni strutturali ai controsoffitti.