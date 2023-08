Roberto Lagalla "No allarmismi per stop al reddito di cittadinanza"

"C'è sicuramente una fibrillazione legata a una preoccupazione oggettiva, ovvero quella che possa venire meno una fonte di sostentamento che in qualche caso è unica. In realtà il fenomeno va dimensionato nella sua reale portata, che non è totale. Ci sono però delle frange che si ritroveranno a dover in qualche modo modificare le proprie abitudini e i propri riferimenti. Ed è il motivo per il quale abbiamo insieme all'Assessorato disposto che operino insieme tanto il Centro per l'impiego quanto il comune, quanto le istituzioni regionali che sono nelle condizioni di poter prendere in carico il cittadino che dovesse trovarsi in difficoltà per un'interruzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Interruzione che non avverrà domani mattina, ma alla fine dell'anno e per un numero limitato di persone. Un fatto di per sé importante; occorre dunque sapersi preparare a questa vicenda senza diciamo indurre allarmismi al di sopra della sua portata". Così, in merito al reddito di cittadinanza, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.