Formazione: CNA "Regione coinvolga organizzazioni datoriali"

"Anche le Organizzazioni datoriali andrebbero coinvolte nella programmazione delle attività formative". E' la proposta che CNA Sicilia mette sul Tavolo del Governo regionale, chiamato ad avviare i percorsi di istruzione e formazione professionale destinati ai minori in obbligo scolastico. "Sarebbe opportuno - sottolineano i vertici regionali della Confederazione - che il Presidente Schifani e l'Assessore al ramo, Mimmo Turano, aprissero il confronto a chi, come noi, ha il quadro della situazione ed una visione più fedele e reale rispetto al profilo delle figure professionali richieste dalle aziende.

Alla luce di questa analisi - concludono il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione - auspichiamo che la Giunta di governo accolga la nostra iniziativa e convochi un incontro per pianificare un'offerta formativa che sia la più aderente alla reali necessità dettate dal mercato del lavoro".