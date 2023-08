Pedone travolto e ucciso in provincia di Reggio Calabria

Un uomo Vincenzo Aloi, di 67 anni, originario di Melito Porto Salvo ma residente a Brancaleone, è morto, nella notte, dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale ionica 106 nel tratto compreso tra Condofuri e San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria.

Il pedone è stato investito da una vettura condotta da un automobilista che, in base alle prime ricostruzioni dell'incidente, potrebbe avere accusato un colpo di sonno perdendo così il controllo del mezzo.

Immediatamente avvisati sul posto sono giunti i soccorsi ma all'arrivo dell'ambulanza del Suem 118 non c'è stato nulla da fare per la vittima. I medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso a causa dell'impatto. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

La salma di Aloi è stata portata nella camera mortuaria degli ospedali riuniti di Reggio a disposizione del pm di turno che è stato avvertito e che deciderà presto se disporre l'autopsia.