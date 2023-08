Modica, all'anfiteatro di San Giuseppe Timpuni spettacolo della Compagnia "Ciuri ri maj"

"Vinciemmu a guerra e persumu la paci" è il titolo dello spettacolo che la Compagnia "Ciuri ri maj" porterà in scena sabato 12 agosto all'anfiteatro "Lorenzo La Monica" a San Giuseppe Timpuni, a Modica. Si tratta di una accurata e appassionata ricerca storica nelle tradizioni della Contea di Modica: fatti, aneddoti, canti, danze, sentimenti interpretati dagli attori della Compagnia attraverso una serie di "quadri" arricchiti anche da costumi d'epoca. La regia è di Marcello Bruno che ha diretto un affiatato gruppo di venti protagonisti dello spettacolo inserito nella rassegna InTeatro Aperto della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. L'appuntamento è per sabato 12 agosto, alle 21, a san Giuseppe Timpuni. Il costo del biglietto è di 10 euro; prevendita on line o al botteghino del Teatro Garibaldi.

In scena: Assunta Adamo, Carmelo Spadaro, Caterina Fidone, Celestina Cappello, Cinzia Sparacino, Emerenziana Cappello, Enza Giurdanella, Gianfranco Giurdanella, Giorgio Roccasalva, Giovanni Napolitano, Giuseppe Iozzia, Jessica Roccasalva, Lorenza Scarso, Marcello Bruno, Milena Caruso, Nino Abate, Roberta Sarta, Salvatore Cappello.

Alle fisarmoniche: Carmelo Cavallo e Giovanni Rosa. Costumista: Ausilia Bruno. Scenografo: Salvatore Cappello. Trucco e acconciature: Sofia Ruta. Oggettistica di scena: famiglia Spadaro