Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio nella Valle dell’Ippari, in territorio di Vittoria. Dopo l'intervento di Vigili del fuoco e forestali, sono entrati in azione anche due Canadair. Il vento e l’area piuttosto impervia stanno rendendo difficili le fasi di spegnimento del rogo. In corso indagini per accertare l'eventuale dolo.