E' in gravi condizioni al Trauma center di Catania un immigrato vittima di un incidente autonomo, almeno stando alle prime indicazioni delle forze dell'ordine. L'uomo, a bordo di un motociclo, si è schiantato contro un muro in contrada Ponte, in territorio di Chiaramonte Gulfi. L'immigrato è stato soccorso dal personale del 118 e, viste la gravità delle ferite, è stato trasferito a Catania in elicottero.