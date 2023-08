Calcio a 5, il Real Palazzolo scalda i motori e si prepara al debutto nel campionato di serie C1

Il Real Palazzolo riscalda i motori in attesa dell’avvio della nuova stagione di serie C1 previsto per il prossimo 26 agosto con la Coppa Italia. Lo scorso 13 maggio i palazzolesi, hanno superato in finale play-off l’Aretusa Calcio. Quel giorno è stata una grande festa per tifosi, giocatori e dirigenza. Una grande rivalsa, dopo due anni di attesa, che ha permesso al Real Palazzolo di approdare nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Il Presidente della società, Davide Farina, rompe gli indugi ed è lieto di comunicare che il Real Palazzolo è stato iscritto al prossimo campionato regionale di Serie C1. Il Real Palazzolo, neopromosso in C1, ha iniziato già lo scorso 31 luglio la preparazione. I ragazzi agli ordini del riconfermato mister Sebastiano Genovese si allenano tutti i giorni in vista dell’imminente inizio del campionato.

Tra riconferme e nuovi acquisti, ci sarà soprattutto da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori tanta curiosità e interesse per vedere sudare sotto il sole il nuovo Real Palazzolo. Per quanto riguarda il settore giovanile approda tra le fila giallo verdi il mister Tonino Di Gregorio, il quale nella scorsa stagione ha guidato il Canicattini Calcio a 5 fino alla semifinale play off di serie C2. «Con l’ingresso nello staff del settore giovanile del tecnico Di Gregorio – ha affermato il presidente Davide Farina – continuiamo nella realizzazione del nostro progetto di far crescere i giovani per condurli al loro esordio in prima squadra. Nella scorsa stagione ben sei under 17 hanno giocato con la prima squadra e il nostro obiettivo è proprio questo». Altra novità in casa Real Palazzolo è l’ingresso del professionista Paolo Leone nello staff della società in qualità di preparatore atletico della prima squadra e massaggiatore. Dopo l’arrivo di mister Di Gregorio, altro innesto importante per il settore giovanile della società e per la parte atletica dei ragazzi che disputeranno il campionato di serie C1. Le buone notizie per il settore giovanile e per le loro famiglie non sono ancora finite. La Regione Sicilia mette in atto la misura del fondo regionale per lo sport. Per i minori dai 6 ai 16 anni che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 12 mila euro annuii, è possibile presentare la domanda per l’assegnazione di voucher di 50 euro mensili, per ogni soggetto richiedente, che potrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive della nostra Associazione che rientra tra quelle autorizzate dall’assessorato.