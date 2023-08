Marzamemi CineFest: conto alla rovescia per il Festival dell'Identità del Mediterraneo

L’organizzazione del Marzamemi CineFest, il Festival delle Identità del Mediterraneo, è pronta per la seconda edizione, da mercoledì 13 e sino a domenica 17 settembre. Il grande schermo, attori, registi, sceneggiatori saranno protagonisti dei giorni di fine estate nel cuore della borgata e, novità di quest’anno, al lungomare Starrabba. E oltre i grandi eventi in celluloide, sul proscenio i libri, la musica, gli scrittori, la cucina, i talenti del canto e non solo.

Tanti i volti, i nomi, gli artisti, i personaggi e i momenti cinematografici, che si alterneranno sul palco di piazza Regina Margherita. Per raccontare di cinema, delle loro ultime fatiche. Ma anche di libri, di cucina. E poi ddi loro, dei loro pensieri, di ciò che hanno fatto e di ciò che faranno. Viviana Varese, Oscar Farinetti, Chiara Francini, Fabrizia Lanza, Beppe Fiorello, Fabio Monreale, Stefano Zecchi sono solo alcuni dei nomi e dei volti che danno luce alla seconda edizione del Marzamemi Cinefest. Dall’alta cucina creata e raccontata da Viviana Varese, al cibo italico e non solo spiegato al creatore di Eataly. Passando poi per quella straordinaria attrice e scrittrice che è Chiara Francini, uno dei volti più apprezzati del cinema italiano e grande protagonista sul palco di Sanremo 2023. Sino alla maestria della penna e dei pensieri di Fabrizia Lanza e Fabio Monreale e al talento attoriale senza confini, unito a una sensibilità d’animo e di pensiero unici, di Beppe Fiorello. E l’amore, raccontato da par suo, dal professore, Stefano Zecchi.

Mentre si va scontornando il programma, la certezza è che, domenica 17 settembre, quando il sipario sarà calato sulla seconda edizione del Marzamemi CineFest, avrà anche goduto di un eccezionale evento di chiusura, con l’infinita bellezza della voce di Desirè Capaldo che nell’ultimo evento della rassegna, saluterà l’edizione 2023 della rassegna con un concerto dedicato al cinema e cantandolo come solo lei sa fare.